
  2. Спартак (Варна) ІІ
  3. Радомир Тодоров: Опитни са

Радомир Тодоров: Опитни са

  • 5 сеп 2025 | 13:44
  • 292
  • 1

Вторият отбор на Спартак (Варна) гостува утре на Устрем (Дончево). Срещата е от четвъртия кръг на Североизточната Трета лига.

„Загубихме нелепо последния си мач, след като изпуснахме аванс от два гола. Видя се и върху какво трябва да работим много сериозно. Подхождаме максимално сериозно към предстоящия двубой. Съперникът има опитни футболисти, които могат да накажат всяка грешка. Отиваме в Дончево мотивирани да играем футбол. Ще направим възможното да спечелим“, коментира пред Sportal.bg Радомир Тодоров, треньор на Спартак II (Варна).

