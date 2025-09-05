Радомир Тодоров: Опитни са

Вторият отбор на Спартак (Варна) гостува утре на Устрем (Дончево). Срещата е от четвъртия кръг на Североизточната Трета лига.

„Загубихме нелепо последния си мач, след като изпуснахме аванс от два гола. Видя се и върху какво трябва да работим много сериозно. Подхождаме максимално сериозно към предстоящия двубой. Съперникът има опитни футболисти, които могат да накажат всяка грешка. Отиваме в Дончево мотивирани да играем футбол. Ще направим възможното да спечелим“, коментира пред Sportal.bg Радомир Тодоров, треньор на Спартак II (Варна).