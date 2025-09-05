Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Рилци (Добрич)
  3. Валентин Пейчев за гостуването в Търговище

  • 5 сеп 2025 | 13:41
  • 398
  • 0

Утре Рилци (Добрич) играе в Търговище със Светкавица. Срещата е от четвъртия кръг на Североизточната Трета лига.

„Лошо начало на първенството за нашия отбор. Съперниците не ни надиграват, дори в някои случаи е обратното. Това не ни топли, след като нямаме точка, дори гол не сме вкарали. Създаваме положения пред противниковата врата, но пропиляваме всичко. Ясно е какво трябва да направим. С тази амбиция отиваме в Търговище“, коментира пред Sportal.bg Валентин Пейчев, треньор на добричлии.

Снимка: fcriltsi.com

