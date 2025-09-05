Гоце Делчев е домакин на международен турнир по хандбал "Атанас Карабельов"

Петото издание на международния турнир по хандбал за мъже "Атанас Карабельов" започва днес в Гоце Делчев. Надпреварата ще се проведе в три поредни дни с участието на шест отбора от България, Румъния, Гърция и Северна Македония.

Тимовете, които ще спорят за трофея, са домакините от Пирин-64 (Гоце Делчев), Еурофарм Пелистер Битоля и Младост 1977 Богданци (Република Северна Македония), Верия (Гърция), Аватар Брашов (Румъния) и Бианко Монте Драма 1986 (Гърция). Турнирът ще бъде открит официално в зала "Неврокоп Арена" от 17:30 часа, а първият двубой противопоставя гръцкия Бианко Монте Драма 1986 и македонския Младост 1977. Финалните срещи са насрочени за неделя, след което ще се проведе и официалната церемония по награждаването.

Международната надпревара се провежда в памет на Атанас Карабельов – създател на хандбала в Гоце Делчев. През 1964 г. той основава първия местен отбор „Пирин“ и е признат от своите възпитаници за „баща“, който чрез спорта е помогнал на много млади хора да намерят пътя си в живота, коментират от отбора. Първият турнир, посветен на неговото дело, е организиран през 2019 г.

"Тазгодишното издание обещава оспорвани двубои и високо спортно майсторство, които затвърждават турнира като едно от значимите събития в хандбалния календар на региона. Ние от своя страна ще мерим сили с едни от най-силните отбори на Балканите". Това каза за БТА треньорът на домакините Тодор Русков.