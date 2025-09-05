Иван Кочев: Вдигнаха нивото

Популярни
  5 сеп 2025 | 12:40
Утре Марица (Милево) играе в Карлово с местния Левски. Срещата е от шестия кръг на Югоизточната Трета лига. [U1] 

Левски вдигна нивото, спрямо миналия сезон. Привлякоха футболисти с качества и доказан треньор. Води ги добър треньор. Наясно сме, че 0:5 от последния им мач ще ги мотивира на макс да търсят победата на всяка цена. Това не ни притеснява. Напротив, амбицира ни. Подготвяме се за изключително труден двубой. Важното е да играем според възможностите си. Ще търсим добър резултат в Карлово“, коментира пред Sportal.bg Иван Кочев, треньор на Марица (Милево).

