  2. Несебър
  3. Недялко Москов: Далече сме от нивото си

Недялко Москов: Далече сме от нивото си

  • 5 сеп 2025 | 12:31
Eдноименният тим на Несебър играе утре със Секирово в Раковски. Срещата е от шестия кръг на Югоизточната Трета лига.

„С оглед състоянието ни, предстоящия мач ще е много труден за нас. Далече сме от нивото си. Трудно ни беше и преди два дни в двубоя за купата на България. Нефтохимик ни победи заслужено. С играта, която показахме не заслужавахме да достигнем и до дузпите. Не сме добре и игрово и физически. Ако не променим нищо, няма как да очакваме нещо хубаво срещу Секирово“, коментира пред Sportal.bg Недялко Москов, президент на Несебър.

