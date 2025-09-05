Недялко Москов: Далече сме от нивото си

Eдноименният тим на Несебър играе утре със Секирово в Раковски. Срещата е от шестия кръг на Югоизточната Трета лига.

„С оглед състоянието ни, предстоящия мач ще е много труден за нас. Далече сме от нивото си. Трудно ни беше и преди два дни в двубоя за купата на България. Нефтохимик ни победи заслужено. С играта, която показахме не заслужавахме да достигнем и до дузпите. Не сме добре и игрово и физически. Ако не променим нищо, няма как да очакваме нещо хубаво срещу Секирово“, коментира пред Sportal.bg Недялко Москов, президент на Несебър.

