Гукеш сред едва 17-има победители в първия кръг на FIDE Grand Swiss 2025

Световният шампион Гукеш Домараджу беше сред едва 17-има от 116-има играчи, които спечелиха в първия кръг на FIDE Grand Swiss 2025 в Самарканд. Сред другите звезди с бърз успешен старт бяха гросмайсторите Алиреза Фируджа, Нодирбек Абдусаторов и Аниш Гири.

Партията на деня бе дело на 20-годишния ГМ Айдин Сулейманли, който изненада с блестяща подготовка и жертва на царица срещу ГМ Картхикейян Мурали.

В Женския Grand Swiss 2025 настъпи истински хаос – само четири от по-високо класираните състезателки победиха, докато 11 загубиха, включително двете топ поставени – ГМ Анна Музичук и ГМ Тан Джонги. Анна бе близо до успех срещу 18-годишната бъдеща ИМ Жока Гаал, но напълно забрави за часовника и загуби по време.

Вторият кръг е в петък, 5 септември, от 13 часа българско време.

Българското участие в първия кръг включи три ремита - на Антоанета Стефанова, Нургюл Салимова и Иван Чепаринов.

Надпреварата за Турнира на претендентите 2026 се нажежава с едно от най-тежките събития в цикъла за световната титла – FIDE Grand Swiss. 11-те кръга се провеждат в Самарканд, Узбекистан – древен град по Пътя на коприната, домакин на Световното първенство по рапид и блиц през 2023 г. и бъдещ домакин на Шахматната олимпиада 2026.

Това е четвъртото издание на Grand Swiss, като първите двама в двете секции ще се класират за Турнирите на кандидатите 2026, които ще определят следващите претенденти за световната титла.

Мъжката секция е с награден фонд от 625 000 долара (90 000 за първо място) и включва 116-има състезатели, начело с индийското трио – ГМ Прагнананда Рамешбабу, ГМ Арджун Еригайси и ГМ Гукеш Домараджу. Основният начин за класиране е чрез топ 100 в рейтинговия списък на FIDE за юни 2025 г., плюс условие за минимум 30 класически партии през годината. Това формално изключи звезди като Магнус Карлсен, Хикару Накамура и Вишванатан Ананд, макар че почти сигурно щяха да получат „уайлд кард“, ако бяха пожелали да участват – както се случи с бившия претендент за световната титла ГМ Борис Гелфанд.

Все пак в турнира играе и световният шампион. На откриването Гукеш обясни решението си:

„Въпреки че няма нужда да се класирам, смятам, че това е страхотен турнир. Няма много други такива големи турнири по швейцарската система. Това е възможност да играя в различен формат и да се докажа.“

Ако завърши в топ 2, то третото място също ще бъде достатъчно за квота за Турнира на претендентите.

Женската секция е наполовина по-малка – с 56 състезателки (поканени са топ 44 по рейтинг) – и е още по-пряко свързана с цикъла за Турнира на претендентките, тъй като пет шахматистки вече са се класирали: ГМ Жу Джинър и Александра Горячкина чрез женския Grand Prix, както и ГМ Дивя Дешмух, Тан Джонги и Хумпи Конеру чрез женската Световна купа.

От тях само Тан ще играе в Самарканд, докато Анна Музичук е поставена под №1. Това обаче не означава, че другите вече класирани липсват – Дивя и Горячкина участват в мъжката секция.

Една новост е и разхлабването на дрескода – позволени са дънки и едноцветни маратонки. Това бе възприето като малка победа за отсъстващия Карлсен и за играчи като Жу, които преди са имали проблеми с изискванията за облекло.