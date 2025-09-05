Откриха шампиона по ориентиране в Панагюрище

Официалното откриване на Шампионата на Югоизточна Европа по ориентиране в Панагюрище събра на площад „20 април“ представители на 21 държави. Приветствия към участниците отправиха президентът на асоциацията SEEOA Дамир Гобец, президентът на Българската федерация по ориентиране Красимир Данаилов и заместник-кметът на община Панагюрище Пепа Филина.

Паралелно със шампионата се провежда и Купа „Бегун“, която привлича участници от още държави. „Тази година престижното международно състезание събира над 700 участници от 4 континента и 21 държави. Доказателство, че спортът няма граници и че страстта към предизвикателствата и приключенията в природата ни обединява отвъд култури, езици, религии и континенти“, каза Филина.

Днес бяха наградени и състезателите, отличили се в стартовете от първия ден на шампионата.

В официалното откриване участие взе Младежкият духов оркестър при Народно читалище „Виделина - 1865“ с ръководител Тодор Цачев.