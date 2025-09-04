Диа Евтимова се класира за полуфиналите на двойки в Кайзери

Диа Евтимова се класира за полуфиналите на двойки на турнира на твърда настилка в Кайзери (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара.

Българката и Вивиен Зандберг (Германия), поставени под №1 в схемата победиха с 6:3, 6:2 рускините Анастасия Аралова и София Демент.

На сингъл Евтимова загуби във втория кръг от 18-годишната Адриана Ткаченко (Украйна) с 4:6, 5:7. Двубоят продължи 112 минути.

38-годишната Евтимова пропиля аванс от 4:2 гейма в първия сет, а във втория първоначално навакса изоставане от 1:4 и успя да изравни при 5:5, но веднага след това допусна нов пробив и това се оказа решаващо.