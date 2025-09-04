Атауи остана на 7 секунди от европейския рекорд на Себастиан Коу на 1000 м

Мохамед Атауи (Испания) постигна третото най-бързо време в историята в бягането на 1000 метра. По-малко от две седмици преди Световното в Токио на състезание в Триер той спечели бягането на 1000 м с нов рекорд на Испания от 2:12.25 минути. Той пропусна за съвсем малко да подобри европейския рекорд на Себастиан Коу, който е от 2:12.18 мин от 1981 г.

Световният рекорд на Ноа Нгени от 2:11.96 мин е от 1999 г.

Атауи спечели сребърен медал на 800 метра на Европейското първенство в Рим през миналото лято, а на Олимпийските игри в Париж по-късно през годината се нареди пети.

Той записа победа за Испания на Европейското отборно първенство в Мадрид през юни, като финишира с нов рекорд на шампионатите от 1:44.01 мин. Също така той записа и първа победа в Диамантената лига, след като триумфира в Париж с 1:42.73 мин.

Снимки: Imago