Над 700 състезатели идват у нас за шампионата на Югоизточна Европа по ориентиране

  4 сеп 2025 | 08:36
Над 700 състезатели идват у нас за шампионата на Югоизточна Европа по ориентиране

Шампионатът на Югоизточна Европа по ориентиране (SEEMOC) ще бъде открит днес с официална церемония от 18:30 часа на площад „20 април“ в Панагюрище. В надпреварата ще участват над 700 състезатели от 21 държави, съобщи за БТА Васил Фотинов, един от организаторите на събитието.

Той допълни, че в шампионата се включват само националните отбори на държавите членки на Югоизточноевропейската асоциация по ориентиране (SEEOA): Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Кипър, Гърция, Италия, Молдова, Черна гора, Северна Македония, Румъния, Сърбия, Словения и Турция. Паралелно със състезанието се провежда и Купа „Бегун“, която привлича участници от още държави, сред които Япония и Нова Зеландия.

Стартовете ще се проведат на 4, 5 и 6 септември от 10:00 ч. в района на Светилищния комплекс „Скумсале“ между Панагюрище и Стрелча, а на 7 септември от 9:30 ч. последният старт ще бъде на площад „20 април“ в Панагюрище, където ще са финалът, награждаването и официалното закриване, посочи Фотинов.

Тази година домакин е България, като организаторите избраха района на Светилищния комплекс „Скумсале“ заради уникалния му релеф и благоприятните условия за провеждане на състезания по ориентиране, каза още Фотинов.

Организатори на форума са Общините Стрелча и Панагюрище, Българска федерация по ориентиране, Клуб по ориентиране „Бегун“ – Варна и Министерството на младежта и спорта.

