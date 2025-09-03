Левски триумфира с титлата на Държавното отборно първенство за девойки до 14 г.

ТК „Левски", гр.София спечели титлата на Държавното отборно първенство по тенис за девойки до 14 годишна възраст в Плевен. Надпреварата от календара на БФТенис се проведе на базата на ТК „Плевен 90".
Във финалната среща ТК „Левски", гр.София спечели с 4:0 победи срещу ТК „Про спорт", гр.София.
Резултати:
Катрин Кънева – Бояна Колева 6:2, 6:2
Изабела Жечева – Ева Ангелова 6:2, 6:2
Рая Петкова – Йоана Оцетова 6:1, 6:0
София Жечева – Катрин Драгомирова 6:1, 6:1
В мач за третото място ТК „Бароко Спорт", гр.София се наложи с 3:1 победи срещу ТК „Фаворит", гр.Пазарджик.
Резултати:
Ния Стайкова – Вивиан Бесалева 2:6, 0:6
Лара Борисова – Мария Тодорова 6:3, 6:2
Ирина Василева – Валерия Катранкова 6:2, 6:2
Адриана Василева – Пламена Комарова 6:0, 6:0
Турнирен директор на първенството беше Иван Иванов, а главен съдия Ева Владева.