Левски триумфира с титлата на Държавното отборно първенство за девойки до 14 г.

  • 3 сеп 2025 | 14:55
  • 121
  • 0
ТК „Левски", гр.София спечели титлата на Държавното отборно първенство по тенис за девойки до 14 годишна възраст в Плевен. Надпреварата от календара на БФТенис се проведе на базата на ТК „Плевен 90".

Във финалната среща ТК „Левски", гр.София спечели с 4:0 победи срещу ТК „Про спорт", гр.София.

Резултати:

Катрин Кънева – Бояна Колева 6:2, 6:2

Изабела Жечева – Ева Ангелова 6:2, 6:2

Рая Петкова – Йоана Оцетова 6:1, 6:0

София Жечева – Катрин Драгомирова 6:1, 6:1

В мач за третото място ТК „Бароко Спорт", гр.София се наложи с 3:1 победи срещу ТК „Фаворит", гр.Пазарджик.

Резултати:

Ния Стайкова – Вивиан Бесалева 2:6, 0:6

Лара Борисова – Мария Тодорова 6:3, 6:2

Ирина Василева – Валерия Катранкова 6:2, 6:2

Адриана Василева – Пламена Комарова 6:0, 6:0

Турнирен директор на първенството беше Иван Иванов, а главен съдия Ева Владева.

