  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  Сливен ще бъде домакин на международен турнир по джудо Blue Stones Cup 2025

Сливен ще бъде домакин на международен турнир по джудо Blue Stones Cup 2025

  • 3 сеп 2025 | 13:11
  • 130
  • 0
Сливен ще бъде домакин на международен турнир по джудо Blue Stones Cup 2025

Сливен е сред градовете в България с най-богати традиции в джудото и с едни от най-силните школи в страната. Именно тук на 6 и 7 септември в зала „Васил Левски“ ще се проведе първото издание на Blue Stones Cup 2025 – международен турнир, който събира млади таланти от различни държави в Европа.

Състезанието ще обхване възрастовите групи от U8 до U18, като срещите ще се провеждат на три състезателни татамита. Специален акцент е наградният фонд от 3000 евро, който ще бъде разпределен при кадетите (U18). Blue Stones Cup е единственият турнир по джудо в България, който предлага подобен паричен фонд за млади състезатели, с идеята да подпомогне тяхното развитие в спорта.

Надпреварата ще започне на 6 септември (събота) от 10:00 ч., като входът за зрители в залата ще бъде свободен. Организаторите са категорични, че целта им е турнирът да се превърне в традиционно спортно събитие, което да се провежда всяка година в Сливен. Именно благодарение на подкрепата на Община Сливен, която активно помага за развитието на спорта в града, подобно събитие става възможно.

След края на състезанието, от 8 до 10 септември, в града ще се проведе и тренировъчен лагер с участието на Барух Шмайлов – олимпийски бронзов медалист от Токио 2020 и един от водещите джудисти в света. Това е уникална възможност младите участници да тренират с атлет от най-висока класа.

