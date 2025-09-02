Бургас бе домакин на вълнуващи състезания по кайт

През изминалата седмица Бургас и Яхт клуб „Черноморец Бургас“ бяха домакини на едни от най-цветните и морски спортни събития – кайт регата “Black sea kite cup” на яхт клуб „Черноморец Бургас“ и Държавното първенство по кайт сърф за 2025 г.
В продължение на пет дни над 40 кайтиста от 7 български клуба се състезаваха в динамични условия – вятърът сменяше сила и посока, което постави на изпитание уменията и адаптивността на участниците. Атмосферата на бургаския кайт-спот беше заредена с позитивни емоции, спортен дух и много интересни моменти – както в морето и във въздуха, така и на брега.
Най-много медалисти излъчи клубът домакин – Яхт клуб „Черноморец Бургас“, но титлите се разпределиха между различните клубове, което направи състезанията още по-оспорвани и интересни.
Ето и победителите в кайтсърфа за 2025 година:
Държавно първенство по кайт, класиране по дисциплини
TWINTIP, мъже
1. Яни Грозев - ЯК Черноморец Бургас
2. Симеон Василев - ЯК Черноморец Бургас
3. Димитър Ников - ЯК Черноморец Бургас
TWINTIP – ram kite, мъже
1. Димитър Кънев - ЯК Черноморец Бургас
2. Никола Тодоров - ЯК Черноморец Бургас
3. Божидар Милушев - ЯК Черноморец Бургас
TWINTIP, младежи
1. Щерион Даилов – ЯК Поморие
2. Вангел Бабев – ОВК Несебър
3. Федерико Ревотела - ЯК Черноморец Бургас
TWINTIP, жени
1. Гергана Стоянова - ЯК Черноморец Бургас
2. Нели Тенева - ЯК Порт Бургас
3. Марсела Митева - ЯК Порт Бургас
STRAPLESS, мъже
1. Николай Николов – ЯК София Сейл
2. Живко Факирчев - ЯК Черноморец Бургас
3. Христо Димов - ЯК Черноморец Бургас
FOIL FREERIDE, мъже
1. Филип Червенков – ЯК Порт Бургас
2. Красимир Иванов – ЯК Черноморец Бургас
3. Петър Бабев – КВС Солена Вода Несебър
FOIL RACE, мъже
1. Александър Бачев – ЯК Поморие
2. Симеон Атанасов – СК Корал Приморско
3. Аксел Бенун - ЯК Порт Бургас
WING, мъже
1. Михаил Колибаров – УСК Бургас
2. Иван Енев - ЯК Черноморец Бургас
3. Валентин Гайдарджиев - ЯК Черноморец Бургас
HANG TIME, младежи
1. Вангел Бабев - ОВК Несебър
2. Щерион Даилов - ЯК Поморие
3. Хари Червенков - ЯК Порт Бургас
HANG TIME, kite
1. Димитър Ников - ЯК Черноморец Бургас
2. Гергана Стоянова - ЯК Черноморец Бургас
3. Петър Бабев - КВС Солена Вода Несебър
HANG TIME, ram kite
1. Димитър Кънев - ЯК Черноморец Бургас
2. Никола Тодоров - ЯК Черноморец Бургас
3. Гроздан Гроздев - ЯК Черноморец Бургас