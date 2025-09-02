Бургас бе домакин на вълнуващи състезания по кайт

През изминалата седмица Бургас и Яхт клуб „Черноморец Бургас“ бяха домакини на едни от най-цветните и морски спортни събития – кайт регата “Black sea kite cup” на яхт клуб „Черноморец Бургас“ и Държавното първенство по кайт сърф за 2025 г.

В продължение на пет дни над 40 кайтиста от 7 български клуба се състезаваха в динамични условия – вятърът сменяше сила и посока, което постави на изпитание уменията и адаптивността на участниците. Атмосферата на бургаския кайт-спот беше заредена с позитивни емоции, спортен дух и много интересни моменти – както в морето и във въздуха, така и на брега.

Най-много медалисти излъчи клубът домакин – Яхт клуб „Черноморец Бургас“, но титлите се разпределиха между различните клубове, което направи състезанията още по-оспорвани и интересни.

Ето и победителите в кайтсърфа за 2025 година:

Държавно първенство по кайт, класиране по дисциплини

TWINTIP, мъже

1. Яни Грозев - ЯК Черноморец Бургас

2. Симеон Василев - ЯК Черноморец Бургас

3. Димитър Ников - ЯК Черноморец Бургас

TWINTIP – ram kite, мъже

1. Димитър Кънев - ЯК Черноморец Бургас

2. Никола Тодоров - ЯК Черноморец Бургас

3. Божидар Милушев - ЯК Черноморец Бургас

TWINTIP, младежи

1. Щерион Даилов – ЯК Поморие

2. Вангел Бабев – ОВК Несебър

3. Федерико Ревотела - ЯК Черноморец Бургас

TWINTIP, жени

1. Гергана Стоянова - ЯК Черноморец Бургас

2. Нели Тенева - ЯК Порт Бургас

3. Марсела Митева - ЯК Порт Бургас

STRAPLESS, мъже

1. Николай Николов – ЯК София Сейл

2. Живко Факирчев - ЯК Черноморец Бургас

3. Христо Димов - ЯК Черноморец Бургас

FOIL FREERIDE, мъже

1. Филип Червенков – ЯК Порт Бургас

2. Красимир Иванов – ЯК Черноморец Бургас

3. Петър Бабев – КВС Солена Вода Несебър

FOIL RACE, мъже

1. Александър Бачев – ЯК Поморие

2. Симеон Атанасов – СК Корал Приморско

3. Аксел Бенун - ЯК Порт Бургас

WING, мъже

1. Михаил Колибаров – УСК Бургас

2. Иван Енев - ЯК Черноморец Бургас

3. Валентин Гайдарджиев - ЯК Черноморец Бургас

HANG TIME, младежи

1. Вангел Бабев - ОВК Несебър

2. Щерион Даилов - ЯК Поморие

3. Хари Червенков - ЯК Порт Бургас

HANG TIME, kite

1. Димитър Ников - ЯК Черноморец Бургас

2. Гергана Стоянова - ЯК Черноморец Бургас

3. Петър Бабев - КВС Солена Вода Несебър

HANG TIME, ram kite

1. Димитър Кънев - ЯК Черноморец Бургас

2. Никола Тодоров - ЯК Черноморец Бургас

3. Гроздан Гроздев - ЯК Черноморец Бургас