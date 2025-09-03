Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  Олимпийският шампион Косей Иноуе за Sportal.bg: Световното по джудо в София ми хареса

Олимпийският шампион Косей Иноуе за Sportal.bg: Световното по джудо в София ми хареса

  • 3 сеп 2025 | 13:00
  • 178
  • 0

Олимпийският шампион по джудо от Сидни Косей Иноуе застана пред камерата на Sportal.bg по време на световното първенство за кадети, което се проведе в София между 27-и и 31-и август.

Трикратният световен шампион за мъже оцени високо мондиала за джудисти до 18-годишна възраст, който за първи път се провежда в столицата ни.

Живата легенда на японското бойно изкуство сподели и вижданията за това кои са най-важните ценности на джудо според него и кои са спортистите, които обича да наблюдава на татамито.

Вижте интервюто с един от четиримата джудисти, които успяват да спечелят и три титли от най-престижния турнир в родината на джудото - "All Japan Championships":

