Левски приема ЦСКА 1948 в битка за върха - на живо от стадион "Георги Аспарухов" със съставите на двата отбора
  Sportal.bg
  Ботев (Пловдив)
  • 31 авг 2025 | 17:16
  • 869
  • 0
Ботев с Око-Флекс срещу Лудогорец

Отборът на Ботев Пловдив проведе последната си тренировка преди днешния сблъсък с Лудогорец. Мачът от 7-ия кръг на efbet Лига започва в 21:30 часа на "Хювефарма Арена“ в Разград.

"Канарите" са на последното 16-о място във временното класиране с актив от 4 точки, а Лудогорец е втори с 13 точки, като и двата отбора са изиграли до момента 5 мача.

Билетите за "жълто-черните“ фенове са на цена 10 лева и ще се продават на касата пред гостуващия сектор.

Футболистите на Ботев имаха днес сутрешно занимание на базата "Гнездо на орли" в Разград.

В групата за мача с Лудогорец попадна новото попълнение Армстронг Око-Флекс.

