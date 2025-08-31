Ботев с Око-Флекс срещу Лудогорец

Отборът на Ботев Пловдив проведе последната си тренировка преди днешния сблъсък с Лудогорец. Мачът от 7-ия кръг на efbet Лига започва в 21:30 часа на "Хювефарма Арена“ в Разград.
"Канарите" са на последното 16-о място във временното класиране с актив от 4 точки, а Лудогорец е втори с 13 точки, като и двата отбора са изиграли до момента 5 мача.
Билетите за "жълто-черните“ фенове са на цена 10 лева и ще се продават на касата пред гостуващия сектор.
Футболистите на Ботев имаха днес сутрешно занимание на базата "Гнездо на орли" в Разград.
В групата за мача с Лудогорец попадна новото попълнение Армстронг Око-Флекс.