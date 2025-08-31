Популярни
  • 31 авг 2025 | 10:56
  • 92
  • 0
Испания постигна първа победа при защитата на титлата си на Евробаскет 2025

Защитаващият титлата си тим на Испания записа първа победа на европейското първенство по баскетбол за мъже, което се провежда в Латвия, Финландия, Полша и Кипър.

Испанците заличиха спомена от поражението на старта от Грузия и с категоричен успех срещу Босна и Херцеговина с 88:67 се върнаха на победния път.

Испания пое контрола над мача в Лимасол през втората четвърт със серия от 11:2, което им даде преднина от 35:20 и тимът не изпусна водачеството в резултата до края.

Санти Алдама беше неудържим за Ла Роха, като играчът от НБА вкара 7 от 11 стрелби, включително 4 тройки за 19 точки. Той също така грабна 5 борби.

Уили Ернангомес отбеляза 16 точки, а Дарио Брисуела добави 15 точки и 5 асистенции за победата.

Кенан Каменяс беше водещият реализатор за Босна и Херцеговина с 14 точки.

Испания е на второ място в група С с 3 точки, една по-малко от лидера Гърция, който записа втора победа в групата след успех над Кипър с 96:69, макар и без звездата Янис Адетокунбо.

Турция разгроми Португалия с 95:54 и с три поредни победи дели първото място в група А със състава на Сърбия.

Центърът на Хюстън Рокетс - Алперен Сенгюн вкара 20 точки, всички още през първото полувреме, за успеха на турците.

