Да си спомним за Нейчо Нейчев

Историята помни големите и никога не ги забравя. Баскетболът ще запази винаги името на един голям треньор и човек, отдал целия си живот на любимата игра. Човек с голямо Ч, който оставя празнина в баскетбола, напускайте този свят на 31 август 1995 година. Днес, 30 години след смъртта му си спомняме за него - големия Нейчо Нейчев.

Нейчев е голямо име като баскетболист и като треньор, извел тима на Академик София до шампионската титла на България четири пъти от 1968 до 1971 г. През 1977 г. Той е бил треньор на мъжкия национален отбор, който става шести на Европейското първенство в Лиеж. Под негово ръководство жените стават седми на Световното първенство в Минск и Москва през 1986 г, през 1985 г. стават втори в Европа.

Нейчо Нейчев има и двама внука - Александър и Максимилиян, като Макс тръгва по стъпките на именития си дядо. Той тренира баскетбол в отбора на ЦСКА, а екипът ни се срещне с него в залата на "армейците", за да ни демонстрира уменията си и да си поговорим за любимия спорт с оранжевата топка.

Sportal.bg реши да даде думата и на хора, били близки до Нейчо Нейчев, за да разкажат повече за него пред нашата камера.

Снимки: Sportal.bg