Константин Паисиев продължава с Миньор

Константин Паисиев остава за четвърти пореден сезон в Миньор 2015, обяви клубът от Перник на официалната си страница във Фейсбук.

Съобщението на Миньор:

“ЧЕТВЪРТИ ПОРЕДЕН СЕЗОН ЗА КОНСТАНТИН ПАИСИЕВ В МИНЬОР 2015

Паисиев се присъедини към Миньор през зимата на 2023 г. Миналият сезон обаче се оказа трънлив от здравословна гледна точка за бившия младежки национал. Крилото страдаше от проблеми с коляното и пропусна немалко мачове. Той приключи с по 3.2 точки, 3.1 овладени под двата ринга топки и 2.1 завършващи подавания за 19 двубоя.

23-годишният играч има престои още в Академик София, Шампион 2006 и Шумен. Неговият професионален път преминава още през вторите отбори на „жълто-зелените“ и „чуковете“. С Миньор стана шампион в ББЛ А група, а с Шумен спечели среброто във втория ни ешелон.

ДОБРЕ ДОШЪЛ,ОТНОВО!”.

Снимки: Sportal.bg