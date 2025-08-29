Япония е съперникът на България в борбата за 9-12 място на Световното

Популярни
Япония ще бъде съперник на националния тим на България за младежи до 21 години за разпределението на местата от 9-о до 12-о на Световното първенство в Китай. По-рано през деня отборът на селекционера Венцислав Симеонов се наложи над тима на Казахстан с 3:2, а Япония също надигра Аржентина в петгеймов мач - 3:2 (27:29, 25:16, 22:25, 25:19, 15:13).

Така утре България ще се изправи срещу Япония и при евентуален успех ще играе своеобразен финал за 9-о място срещу победителя от другия полуфинал в потока, за който вече се класира тимът на Украйна, а негов съперник ще бъде победителят от мача между Египет и Република Корея.

