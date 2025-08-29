Бленджини ще обяви тази вечер състава за Световното

Селекционерът на националния отбор на България по волейбол за мъже Джанлоренцо Бленджини ще обяви тази вечер окончателния състав за Световното първенство във Филипините, обявиха от федерацията. Италианският треньор ще направи това след днешната тренировка на тима на лагера в Самоков.

Утре вечер отборът заминава за Япония за контролни срещи преди старта на мондиала. На разположение на летището за кратки интервюта ще бъдат братята Александър и Симеон Николови.

България ще изиграе две контроли срещу тима на Япония - на 2 и 3 септември в Токио, като втора част от подготовката.

На 7 септември отборът ще отпътува за Хирошима, където на 8 и 9 септември ще се изиграят последните проверки срещу САЩ.

България започва участието си на Световното първенство с мач срещу Германия на 13 септември (събота), като в групата ще играем още с тимовете на Словения и Чили.