Съперникът на Зверев се оплака от надменното му поведение
  29 авг 2025 | 10:33
  • 186
  • 1
Германецът Александър Зверев записа втората си победа на Откритото първенство на САЩ по тенис тази година, след като се справи в три сега с британеца Джейкъб Фърнли с 6:4, 6:4, 6:4. Но макар и да изглежда сравнително гладка победа, той призна, че е имал здравословен проблем – играе с болки в гърба, и допълни, че дискомфортът вероятно ще продължи през следващите две седмици. Когато го попитаха обаче в какво точно се състои травмата и защо не може да се реши бързо, той отвърна, че "гърбът все още му създава дискомфорт, но не става дума за мускулен проблем".

Зверев говори за първи път за проблема в гърба по време на подгряващия турнир в Синсинати, като изказа предположение, че е резултат от прекомерно приемане на обезболяващи.

Неговият съперник Джейкъб Фърнли пък се оплака и от малко надменното поведение на германеца, което забелязал още в Австралия, но било типично и за другите големи звезди на играта.

Третата ракета на Великобритания разкри, че Зверев го е накарал да чака повече от 10 минути, преди играчите да се отправят към стадион "Луис Армстронг“, казвайки: "Донякъде го очаквах. Същото беше и в Австралия и той винаги казва: "О, съжалявам за това". Но той знае много добре какво прави. Същото беше и с Новак Джокович на “Уимбълдън”. Те не бързат. Не знам дали е в рамките на правилата или не. Всъщност не знам какво е правилото. Ако ме извикат, се появявам. Отнема малко време, защото правиш 20-минутна загрявка и след това стоиш там“.

