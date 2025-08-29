Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. България U21 продължава борбата за 9-ото място на Световното в Китай

България U21 продължава борбата за 9-ото място на Световното в Китай

  • 29 авг 2025 | 08:21
  • 181
  • 0

Волейболистите от националния отбор за младежи до 21 години продължава да играе за 9-ото място на Световното първенство в Дзянмън (Китай). Момчетата на селекционера Венцислав Симеонов надделяха много трудно и драматично над Казахстан с 3:2 (25:19, 25:19, 21:25, 23:25, 15:9) в плейофна среща за 9/16-о място на Мондиала, играна рано тази сутрин.

По този начин българските младежи продължават да се борят за разпределение на местата от 9-ото до 12-ото. В следвашия си мач от тази част на схемата България ще срещне победителят от двойката между Япония и Аржентина, които играят по-късно днес. Двубоят е утре (30 август) като по-късно ще бъде обявен точния му начален час.

Над всички за България бе Жасмин Величков със страхотните 25 точки (3 блока и 3 аса) за победата. Стилиан Делибосов (4 блока и 4 аса) и Огнян Христов (2 блока и 1 ас) добавиха още 14 и 11 точки за успеха.

За тима на Казахстан Владислав Мастикин също реализира 25 точки (1 ас), а Клим Рюков завърши с 15 точки, но и това не беше достатъчно.

Снимки: en.volleyballworld.com

Следвай ни:

Още от Волейбол

Айкут Айдън води подготовката на Нефтохимик в отсъствието на Франческо Кадеду

Айкут Айдън води подготовката на Нефтохимик в отсъствието на Франческо Кадеду

  • 28 авг 2025 | 18:25
  • 1815
  • 0
Пирин (Разлог) се подготвя за новия сезон с планински преход

Пирин (Разлог) се подготвя за новия сезон с планински преход

  • 28 авг 2025 | 18:05
  • 1037
  • 0
Сен Назер представи новия сезон с Владимир Гърков

Сен Назер представи новия сезон с Владимир Гърков

  • 28 авг 2025 | 17:04
  • 1451
  • 0
Михал Винярски май е готов със състава на Германия за СП

Михал Винярски май е готов със състава на Германия за СП

  • 28 авг 2025 | 16:45
  • 685
  • 0
България остана без диагонал до края на Мондиал 2025

България остана без диагонал до края на Мондиал 2025

  • 28 авг 2025 | 16:09
  • 2868
  • 0
Никола Гърбич определи състава на Полша за Мондиал 2025! Ето кои звезди отпаднаха

Никола Гърбич определи състава на Полша за Мондиал 2025! Ето кои звезди отпаднаха

  • 28 авг 2025 | 14:26
  • 1867
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски получи болезнен урок от АЗ Алкмаар! "Сините" са аут от Европа

Левски получи болезнен урок от АЗ Алкмаар! "Сините" са аут от Европа

  • 28 авг 2025 | 22:22
  • 196639
  • 1069
Лудогорец потрепери, но влезе в Лига Европа! "Орлите" пак са единственият БГ участник

Лудогорец потрепери, но влезе в Лига Европа! "Орлите" пак са единственият БГ участник

  • 28 авг 2025 | 23:05
  • 106408
  • 139
Жалко! Арда се бори достойно, но приключи с участието си в Европа

Жалко! Арда се бори достойно, но приключи с участието си в Европа

  • 28 авг 2025 | 22:55
  • 76722
  • 50
Столичен сблъсък в "Надежда"

Столичен сблъсък в "Надежда"

  • 29 авг 2025 | 07:45
  • 1724
  • 1
Кой е по-по-най от новаците?

Кой е по-по-най от новаците?

  • 29 авг 2025 | 08:00
  • 693
  • 2
Ботев (Враца) и Черно море ще искат да продължат доброто си представяне

Ботев (Враца) и Черно море ще искат да продължат доброто си представяне

  • 29 авг 2025 | 07:30
  • 1979
  • 0