България U21 продължава борбата за 9-ото място на Световното в Китай

Волейболистите от националния отбор за младежи до 21 години продължава да играе за 9-ото място на Световното първенство в Дзянмън (Китай). Момчетата на селекционера Венцислав Симеонов надделяха много трудно и драматично над Казахстан с 3:2 (25:19, 25:19, 21:25, 23:25, 15:9) в плейофна среща за 9/16-о място на Мондиала, играна рано тази сутрин.

По този начин българските младежи продължават да се борят за разпределение на местата от 9-ото до 12-ото. В следвашия си мач от тази част на схемата България ще срещне победителят от двойката между Япония и Аржентина, които играят по-късно днес. Двубоят е утре (30 август) като по-късно ще бъде обявен точния му начален час.

Над всички за България бе Жасмин Величков със страхотните 25 точки (3 блока и 3 аса) за победата. Стилиан Делибосов (4 блока и 4 аса) и Огнян Христов (2 блока и 1 ас) добавиха още 14 и 11 точки за успеха.

За тима на Казахстан Владислав Мастикин също реализира 25 точки (1 ас), а Клим Рюков завърши с 15 точки, но и това не беше достатъчно.

Снимки: en.volleyballworld.com