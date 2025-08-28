Айкут Айдън води подготовката на Нефтохимик в отсъствието на Франческо Кадеду

Помощник-треньорът на Нефтохимик 2010 Айкут Айдън води подготовката на шесткратните шампиони на България, съобщават от волейболния клуб от Бургас.

Старши треньорът на бургазлии Франческо Кадеду беше в самото начало на подготовката в понеделник и води заниманията и във вторник, а сега се присъедини обратно към подготовката на мъжкия национален отбор преди Световното първенство в Тайланд. Кадеду е асистент на италианския си сънародник - селекционера Джанлоренцо Бленджини.

На Айдън, който е и сред водещите статистици в родния волейбол, помага спортният директор Иван Станев.