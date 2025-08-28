Сен Назер представи новия сезон с Владимир Гърков

Националът Владимир Гърков се появи на официалния календар на френския клуб Сен Назер за сезон 2025/2026.

В него са отбелязани всички срещи на отбора от елитната Marmara SpikeLigue, а българският посрещач е сред лицата, с които клубът промотира новата кампания.

Феновете ще могат да проследят два специални сблъсъка между нашите национали:

На15 ноември 2025 година е първото „българско дерби“, когато Сен Назер на Гърков гостува на Туркоа на Венислав Антов.

На 10 януари 2026 година е вторият мач, в който ролите се разменят и Антов ще гостува със своя тим в залата на Сен Назер.

И двата двубоя се очакват с огромен интерес, тъй като противопоставят двама от най-перспективните ни волейболисти и бивши съотборници в Левски София в едно от най-силните първенства в Европа.

Междувременно Сен Назер ще открие сезона във вторник, 21 октомври, в зала „Пиер дьо Кубертен“. Съперник на старта ще бъде тимът на Поатие.