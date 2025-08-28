Популярни
Volleyactu: Може ли Венислав Антов да замени успешно Пабло Кукарцев в Туркоа?

  • 28 авг 2025 | 12:33
  • 635
  • 0

Пабло Кукарцев (32 години, 203 см), който пристигна в Туркоа за сезон 2023/2024, остави своя отпечатък през двете си години с отбора на TLM.

Истинска фигура в Мармара Спайк Лийг, той вече няма да носи фланелката на Туркоа през следващия сезон. Аржентинецът подписа с носителя на Купата на Италия Кучине Лубе (Чивитанова), един от най-големите италиански клубове, играещи в Суперлигата, където ще се събере отново с Ноа Дюфло-Роси.

Венислав Антов с първи трансфер в чужбина
Венислав Антов с първи трансфер в чужбина

За да компенсира това голямо напускане, Туркоа се обърна към трансферния пазар и заложи на обещаващ млад български талант: Венислав Антов (21 години, 195 см). Този български диагонал идва след 5 сезона в Левски София, исторически български волейболен клуб, спечелил 17 шампионски титли, 17 купи и 2 Суперкупи. Въпреки младата си възраст, Антов вече е написал името си в националния трофей: 2 шампионски титли, 2 Суперкупи и една Купа на България. Но има ли Венислав Антов качествата, за да поеме поста от Пабло Кукарцев?

Трудно е да си представим заместник, способен да повтори представянето на аржентинеца. В два сезона с Туркоа, Кукарцев доминираше в Мармара Спайк Лийг, класирайки се сред най-добрите реализатори на лигата. В първата си година той завърши като водещ реализатор на сезона с 674 точки, с 47% успеваемост в нападение, 31% ефективност, 32 аса и 57 блокади. Стратосферен сезон!

На следващата година той потвърждава статуса си, като завърши втори по точки след Ник Муянович с 589 точки, 47% успеваемост, 31% ефективност, 32 аса и 65 блока. Средно 20,3 точки на мач през сезон 2024/2025, едно от най-добрите в цялата лига, е доказателство за неговото влияние.

Димитър Димитров с 20 точки, Монпелие срази Туркоа
Димитър Димитров с 20 точки, Монпелие срази Туркоа

През този сезон той е един от само четиримата играчи, реализирали повече от 5 точки на гейм в Marmara Spike League.

Кукарцев е спокоен играч, способен да се адаптира към всяка ситуация. Независимо дали началния удар е перфектен или не, той знае как да го превърне в точка. Мощен, с добър сервис и много солиден блок, той въплъщава профила на завършен гард. Той е и един от ключовите играчи за успеха на Туркоа, спечелвайки Купата на Франция през 2025 година срещу Монпелие.

Предизвикателството пред Антов е огромно. Но младият българин няма недостиг на качества. През последния си сезон в България той завърши като най-резултатен в лигата с 597 точки и 54% успеваемост в атаките (492/903). Той беше и най-добрият сервиращ в Национална волейболна лига на България с 64 аса, 12-ият най-добър блокировач с 50 блокади и един от само двамата играчи, които постигаха средно повече от 5 точки на гейм. Въпреки че все още се учи на най-високо ниво, Венислав Антов е готов да поеме предизвикателството на Marmara Spike League, едно от най-взискателните първенства в Европа, в което са се състезавали много големи имена във волейбола. Този сезон Туркоа ще участва и в Купата на CEV, европейско състезание, с което играчът е запознат.

Миналата година в Шампионската лига Венислав Антов се открои особено срещу Шомон в първия мач, отбелязвайки 23 точки с 52% успеваемост в атаките, включително 4 аса и 4 блока. Забележително представяне срещу еталон във френския волейбол, където той вече беше демонстрирал пълния обхват на физическите си способности, вариращи от впечатляващи скокове и скокове до мощни удари. Той има всичко необходимо, за да успее. Венислав Антов има способността да поеме поста от Пабло Кукарцев. Но ще трябва да демонстрира солидност и постоянство, точно както предшественика си, защото Туркоа ще се нуждае от надежден гард през целия сезон, както беше и с Пабло. Едно е сигурно: профилът на Антов, виждан няколко пъти в Лигата на нациите, изглежда напълно съобразен с амбициите на TLM. Туркоа е сред сериозните претенденти за титлата през следващия сезон, особено след като клубът е запазил голяма част от ядрото си: Инасио Луенгас, Франки Мартинес, Тибо Лубейр и Симон Рьорих са останали. Само Амир Тизи-Уалу, Майкъл Паркинсън и Пабло Кукарцев напуснаха отбора това лято.

Марио Кузин, volleyactu.fr

