САЩ - Канада е дербито на 1/8-финалите на Мондиал 2025

  • 28 авг 2025 | 12:09
  • 344
  • 0

Олимпийските вицешампионки от Париж 2025 от САЩ излизат срещу Канада в дербито на Северна Америка в 1/8-финалите на Световното първенство по волейбол за жени в Тайланд на 1 септември от 13:00 часа.

Нидерландия среща световния шампион Сърбия в първата 1/8-финална среща на 29 август от 13:00 часа.

Националният отбор на България отпадна след груповата фаза, след като записа 3 загуби от Канада (1:3), Турция (0:3) и Испания (0:3).

Срам! И Испания се оказа прекалено силна за България на Мондиал 2025
1/8-финални срещи на Световното първенство по волейбол за жени в Тайланд:

29 август:

13:00 часа: Нидерландия - Сърбия

16:30 часа: Япония - Тайланд

30 август:

13:00 часа: Италия - Германия

16:30 часа: Полша - Белгия

31 септември:

13:00 часа: Китай - Франция

16:30 часа: Бразилия - Доминиканска република

1 септември:

13:00 часа: САЩ - Канада

16:30 часа: Турция - Словения.

