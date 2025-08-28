Турски клуб представи Мерелин Николова

Една от най-добрите български волейболистки на поста диагонал на разпределителя Марелин Николова ще продължи кариерата си в Турция.

22-годишната националка през следващия сезон ще играе за Бахчелиевлер Беледийеспор (Истанбул) в турската Sultanlar Ligi, както написа Sportal.bg.

Тимът привлече нов старши треньор на отбора Али Каяоолу.

Днес ББСК официално представи Мерелин Николова.

“Мерелин Николова, която играе като нападател, ще играе за Спортен клуб на община Бахчелиевлер през сезон 2025-2026. Приветстваме я и ѝ желаем успех през новия сезон”, написаха от клуба.