Ето къде ще продължи кариерата си родна националка

Една от най-добрите български волейболистки на поста диагонал на разпределителя Марелин Николова ще продължи кариерата си в Турция, научи Sportal.bg.
22-годишната националка през следващия сезон ще играе за Бахчелиевлер Беледийеспор (Истанбул) в турската Sultanlar Ligi.
Тимът привлече нов старши треньор на отбора Али Каяоолу, но на практика Марелин Николова е първата волейболистка, която е договорена за новия сезон.
От Бахчелиевлер Беледийеспор (Истанбул) още не са обявили официално привличането на националката, но се очаква съвсем скоро това да стане.
През миналия сезон Мерелин Николова, която е девойка на Бдин (Видин), игра за корейския Гимчеон Експресуей Хай-Пасс.