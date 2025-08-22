Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Ето къде ще продължи кариерата си родна националка

Ето къде ще продължи кариерата си родна националка

  • 22 авг 2025 | 15:24
  • 1432
  • 0

Една от най-добрите български волейболистки на поста диагонал на разпределителя Марелин Николова ще продължи кариерата си в Турция, научи Sportal.bg.

22-годишната националка през следващия сезон ще играе за Бахчелиевлер Беледийеспор (Истанбул) в турската Sultanlar Ligi.

Тимът привлече нов старши треньор на отбора Али Каяоолу, но на практика Марелин Николова е първата волейболистка, която е договорена за новия сезон.

От Бахчелиевлер Беледийеспор (Истанбул) още не са обявили официално привличането на националката, но се очаква съвсем скоро това да стане.

През миналия сезон Мерелин Николова, която е девойка на Бдин (Видин), игра за корейския Гимчеон Експресуей Хай-Пасс.

Двете най-млади волейболистки на Мондиал 2025 са българки
Двете най-млади волейболистки на Мондиал 2025 са българки
Следвай ни:

Още от Волейбол

Опитен играч се присъедини към Дунав (Русе)

Опитен играч се присъедини към Дунав (Русе)

  • 22 авг 2025 | 13:54
  • 580
  • 1
Захари Згуров и Георги Антов на 1/16-финал на Европейското по плажен волейбол

Захари Згуров и Георги Антов на 1/16-финал на Европейското по плажен волейбол

  • 22 авг 2025 | 12:19
  • 344
  • 0
Димитър Калчев и Димитър Механджийски спечелиха и в Бургас

Димитър Калчев и Димитър Механджийски спечелиха и в Бургас

  • 22 авг 2025 | 11:14
  • 343
  • 0
Петя Баракова се завръща в Румъния

Петя Баракова се завръща в Румъния

  • 22 авг 2025 | 11:05
  • 472
  • 0
Волейболните националки с последни тренировки преди старта на Световното

Волейболните националки с последни тренировки преди старта на Световното

  • 22 авг 2025 | 10:52
  • 748
  • 0
Двете най-млади волейболистки на Мондиал 2025 са българки

Двете най-млади волейболистки на Мондиал 2025 са българки

  • 22 авг 2025 | 10:04
  • 2957
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се раздели с още един от ненужните футболисти

ЦСКА се раздели с още един от ненужните футболисти

  • 22 авг 2025 | 13:23
  • 21339
  • 56
Страхотни кадри от дрон на хореографията в сектор Б на Левски - АЗ Алкмаар

Страхотни кадри от дрон на хореографията в сектор Б на Левски - АЗ Алкмаар

  • 22 авг 2025 | 10:17
  • 26644
  • 94
Христо Стоичков ще участва в мега спектакъл, целящ да събере един милион евро за благотворителност

Христо Стоичков ще участва в мега спектакъл, целящ да събере един милион евро за благотворителност

  • 22 авг 2025 | 12:38
  • 6345
  • 10
Лудогорец отложи следващия си мач в efbet Лига

Лудогорец отложи следващия си мач в efbet Лига

  • 22 авг 2025 | 11:49
  • 11773
  • 29
Първо в Sportal.bg! Апоел Тел Авив ще играе част от Евролига мачовете си в Ботевград

Първо в Sportal.bg! Апоел Тел Авив ще играе част от Евролига мачовете си в Ботевград

  • 22 авг 2025 | 11:56
  • 6961
  • 8
Има ли кой да спори с Байерн за върха?

Има ли кой да спори с Байерн за върха?

  • 22 авг 2025 | 07:14
  • 11780
  • 6