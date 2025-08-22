Ето къде ще продължи кариерата си родна националка

Една от най-добрите български волейболистки на поста диагонал на разпределителя Марелин Николова ще продължи кариерата си в Турция, научи Sportal.bg.

22-годишната националка през следващия сезон ще играе за Бахчелиевлер Беледийеспор (Истанбул) в турската Sultanlar Ligi.

Тимът привлече нов старши треньор на отбора Али Каяоолу, но на практика Марелин Николова е първата волейболистка, която е договорена за новия сезон.

От Бахчелиевлер Беледийеспор (Истанбул) още не са обявили официално привличането на националката, но се очаква съвсем скоро това да стане.

През миналия сезон Мерелин Николова, която е девойка на Бдин (Видин), игра за корейския Гимчеон Експресуей Хай-Пасс.

