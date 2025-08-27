Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. 46-годишна разпределителка “разказа играта” на България

46-годишна разпределителка “разказа играта” на България

  • 27 авг 2025 | 19:31
  • 406
  • 0

България загуби с 1:3 (22:25, 14:25, 25:22, 18:25) срещу Испания в последния си мач от Световното първенство по волейбол за жени, което се провежда в Тайланд.

България отпадна от Мондиал 2025 още след поражението с 0:3 срещу Турция преди два дни. Воденият от Антонина Зетова състав завърши с три поредни загуби на четвъртото място в Група Е.

Срам! И Испания се оказа прекалено силна за България на Мондиал 2025
Срам! И Испания се оказа прекалено силна за България на Мондиал 2025

Испанките са на трета позиция след първата си победа в шампионата. В директните елиминации на турнира продължават Канада и Турция.

Най-полезен играч за победата на Испания бе 46-годишната разпределителка Патрисия Муньос, която създаде перфектна организация на игра на “Ла Фурия”.

Освен това Патрисия Муньос реализира 3 точки в мача, както и победната точка в мача, която дойде след технично пускане.

Това бе първа победа за “Ла Фурия” на Мондиал 2025, както и първи успех за Испания на световно първенство от 43 години.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Черно море обяви трансфера на младежки национал

Черно море обяви трансфера на младежки национал

  • 27 авг 2025 | 16:01
  • 1395
  • 0
БФВ спечели нов проект на FIVB за заплатата на Бленджини

БФВ спечели нов проект на FIVB за заплатата на Бленджини

  • 27 авг 2025 | 15:39
  • 915
  • 6
Срам! И Испания се оказа прекалено силна за България на Мондиал 2025

Срам! И Испания се оказа прекалено силна за България на Мондиал 2025

  • 27 авг 2025 | 16:40
  • 19288
  • 68
Канада затрудни европейския шампион Турция, но само в един гейм

Канада затрудни европейския шампион Турция, но само в един гейм

  • 27 авг 2025 | 15:21
  • 546
  • 0
България U21 ще продължи битката за 9-ото място на Световното в Китай

България U21 ще продължи битката за 9-ото място на Световното в Китай

  • 27 авг 2025 | 07:41
  • 4246
  • 9
Ново попълнение в треньорски щаб на Миньор (Перник)

Ново попълнение в треньорски щаб на Миньор (Перник)

  • 26 авг 2025 | 21:06
  • 3633
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с позиция срещу съдията на мача със Славия

ЦСКА с позиция срещу съдията на мача със Славия

  • 27 авг 2025 | 14:17
  • 25611
  • 98
Венци Стефанов: Адски недостойно е!

Венци Стефанов: Адски недостойно е!

  • 27 авг 2025 | 15:37
  • 33968
  • 23
Следете със Sportal.bg битките в първия ден на ЕвроБаскет 2025

Следете със Sportal.bg битките в първия ден на ЕвроБаскет 2025

  • 27 авг 2025 | 19:48
  • 7444
  • 0
Ден 4 на US Open: Джокович загуби първия сет

Ден 4 на US Open: Джокович загуби първия сет

  • 27 авг 2025 | 20:00
  • 7313
  • 2
ЦСКА се раздели със Сакалиев

ЦСКА се раздели със Сакалиев

  • 27 авг 2025 | 12:40
  • 61044
  • 76
Руи Мота: Очакваме да направим много повече спрямо първия мач

Руи Мота: Очакваме да направим много повече спрямо първия мач

  • 27 авг 2025 | 17:00
  • 5859
  • 6