46-годишна разпределителка “разказа играта” на България

България загуби с 1:3 (22:25, 14:25, 25:22, 18:25) срещу Испания в последния си мач от Световното първенство по волейбол за жени, което се провежда в Тайланд.
България отпадна от Мондиал 2025 още след поражението с 0:3 срещу Турция преди два дни. Воденият от Антонина Зетова състав завърши с три поредни загуби на четвъртото място в Група Е.
Срам! И Испания се оказа прекалено силна за България на Мондиал 2025
Испанките са на трета позиция след първата си победа в шампионата. В директните елиминации на турнира продължават Канада и Турция.
Най-полезен играч за победата на Испания бе 46-годишната разпределителка Патрисия Муньос, която създаде перфектна организация на игра на “Ла Фурия”.
Освен това Патрисия Муньос реализира 3 точки в мача, както и победната точка в мача, която дойде след технично пускане.
Това бе първа победа за “Ла Фурия” на Мондиал 2025, както и първи успех за Испания на световно първенство от 43 години.