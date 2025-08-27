Популярни
Рюдигер се разкая: Прекрачих границата, държах се глупаво

  • 27 авг 2025 | 16:55
  • 294
  • 1

Защитникът на Реал Мадрид Антонио Рюдигер призна, че избухването му на финала за Купата на краля е било голяма грешка. 32-годишният футболист беше наказан за шест мача от испанската федерация, след като загуби самообладание към края на мача срещу Барселона, смъмри съдията и хвърли торба с лед в негова посока.

"Няма съмнение, че поведението ми беше грешно и напълно пресилено - няма извинения за това, каза той пред всекидневника “Зюддойче Цайтунг”. - Беше наистина глупаво да загубя самообладание по този начин. Осъзнавам, че сега ще бъда подложен на особено критично наблюдение. Всички знаят, че съм много емоционален човек, който винаги дава 100% на терена. Моят стил на игра се храни от тези емоции; те ме направиха централният защитник, който съм днес. Но в контекста на този финал... очевидно прекрачих границата. Това беше голяма грешка и бях най-много ядосан на себе си за това.”

Селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман го предупреди, че подобно поведение е неприемливо и че ще има последствия, ако се повтори, въпреки че го смята за ключов играч, допълва БТА.

