Добруджа се оплака от тенденциозно съдийство, определи част от реферите като "футболни хулигани"

Добруджа излезе с официално становище в социалните мрежи, с което се оплаква от тенденциозно съдийство по време на мачовете със Септември (София) и Ботев (Враца). Добричлии описа шест ситуации, в които според тях, отсъжданията не са били правилни и са ощетили техния отбор. От клуба поискаха отговори от председателя на Съдийската комисия към БФС Станислав Тодоров и определиха част от реферите като “футболни хулигани”.

Ето какво пишат от Добруджа:

Изявление на председателя на Управителния съвет на ПФК Добруджа относно тенденциозното съдийство на срещите:

ПФК Септември – ПФК Добруджа и ПФК Добруджа – ПФК Ботев Враца.

ПФК Добруджа изразява своето категорично възмущение от начина, по който бяха ръководени последните два двубоя на отбора, както и от спорните решения на съдиите и ВАР-съдиите. С тези свои тенденциозни или некомпетентни отсъждания те повлияха на крайните резултати от двубоите.

1-ва ситуация: при която беше отбелязан победният гол за отбора на ПФК Септември – абсолютно нарушение на 1 метър от страничния съдия. След продължително гледане на ситуацията от страна на ВАР-съдиите те решиха, че няма никакво нарушение (тенденциозно), и с това тяхно решение предрешиха изхода на двубоя.

2-ра ситуация от двубоя ПФК Добруджа – ПФК Ботев Враца. При отбелязване на първия гол на гостите абсолютно нарушение на нападателя спрямо нашия защитник Богдан Костов беше подминато с лека ръка от главния съдия Волен Чинков и без адекватна намеса от ВАР-съдията Валентин Железов.

3-та ситуация от същия двубой. При отбелязване на изравнителния гол за нашия отбор ВАР-съдията Валентин Железов се намеси и отмени чист гол по незнайни причини.

4-та и 5-та ситуация от двубоя ПФК Добруджа – ПФК Ботев Враца оставяме на вашата преценка, господа от Съдийската комисия – дали вторият гол за ПФК Добруджа, който беше отново отменен, е редовен, или в следващата ситуация е трябвало да бъде отсъдена дузпа за нашия отбор, тъй като критериите очевидно се прилагат по различен начин.

6-та ситуация, при която вратарят на гостите хвана топката с пълния ѝ обем зад голлинията, беше напълно подмината (уж „незабелязана“) от главния съдия Волен Чинков, без намеса и от ВАР-съдията Валентин Железов.

Всяка една спорна ситуация в мача беше отсъждана в полза на гостуващия отбор, незнайно защо. (Всъщност е обществена тайна – знайно защо, господин Железов и господин Чинков колко често поемат ангажимент именно към този отбор, господин председател на Съдийската комисия – Станислав Тодоров).

Също така искаме да знаем какви са оценките на тези съдии – „футболни хулигани“: господин Валентин Железов, Волен Чинков, Михаил Павлов, Милен Арабаджиев, Димитър Димитров – „каубоя“ (или „индианеца“), който е същият „футболен ВАР престъпник“ като господин Железов в мача срещу ПФК Септември София.

Господа от Съдийската комисия, докога ще продължава това тенденциозно свирене срещу новия член на Ефбет лига? Питаме в прав текст – тенденциозно ли е, или се оправдава с „грешни“ решения на съдиите?

Очакваме вашата адекватна реакция и намеса!

С уважение,

Към Българския футболен съюз, но не и към Съдийската комисия и нейния председател Станислав Тодоров.

Сергей Серафимов