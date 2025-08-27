Всичко е договорено: Реал Мадрид ще вземе 15 млн. евро за резерва

Халфът на Реал Мадрид Дани Себайос ще продължи кариерата си в Марсилия, след като всичко по трансфера вече изглежда договорено. Според “Марка” испанецът ще бъде преотстъпен със задължение за откупуване срещу 15 млн. евро. Договорът на футболиста във Франция ще е за три сезона.

До вчера Себайос се е колебаел, защото по принцип предпочиташе да се завърне в Бетис. В крайна сметка обаче той е приел офертата на ОМ.

Полузащитникът е в Реал Мадрид от 2017 г., но никога не успя да се наложи като титуляр. През този период той беше преотстъпван в Арсенал за два сезона - 2019 - 2021 г.