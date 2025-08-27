Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Община Благоевград ремонтира спортни обекти с близо 1,2 млн. лева от държавата

Община Благоевград ремонтира спортни обекти с близо 1,2 млн. лева от държавата

  • 27 авг 2025 | 14:27
  • 326
  • 0
Община Благоевград ремонтира спортни обекти с близо 1,2 млн. лева от държавата

Община Благоевград ще ремонтира и модернизира залите по спортна гимнастика и хандбал, както и лекоатлетическата писта в спортен комплекс „Пирин“. Това стана възможно, след като Министерството на младежта и спорта одобри внесените два общински проекта, разработени от екипа на кмета на Благоевград Методи Байкушев, и отпусна безвъзмездна финансова помощ в размер на 637 983,46 лв. за ремонта на залите и 522 411 лв. за лекоатлетическата писта. Съфинансирането от Общината е в размер на 169 591 лв.

Залите по гимнастика и хандбал са в амортизирано състояние – с повредени настилки, компрометирана мазилка, остарели електрически инсталации и износено оборудване. Основен ремонт не е извършван от години.

В двете зали ще бъдат поставени нови настилки и енергоефективно осветление, както и ново оборудване. В залата по спортна гимнастика ще бъдат положени нови мазилки и боя, ще бъдат претапицирани всички меки и твърди постелки с плат и кожа с ципове. Масата за прескок също ще бъде претапицирана. В трапа ще бъдат сменени дунапреновите гъби. Ще бъдат направени по-дълбоки отвори за халките и батута, при който ще бъдат сменени мрежата и рамката. В залата ще бъдат доставени и нови спомагателни уреди за подрастващите деца. Ще бъде обследвана вентилационната система и ще бъдат демонтирани старите, неефективни вентилатори, разположени на тавана.

Тези дейности ще осигурят безопасни и функционални условия за тренировки и състезания и ще насърчат активното участие на децата в спорта.

След подписването на договорите с Министерството на младежта и спорта и съгласуване със спортните клубове ще се премине към изпълнение на проектите. Срокът за строително-монтажните дейности в залите е 12 месеца.

Следвай ни:

Още от Гимнастика

Треньорката на Стилияна Николова Валентина Иванова: Най-вероятно ще сменим няколко от съчетанията

Треньорката на Стилияна Николова Валентина Иванова: Най-вероятно ще сменим няколко от съчетанията

  • 26 авг 2025 | 20:28
  • 7822
  • 0
Весела Димитрова: Вярвам, че този ансамбъл има бъдеще!

Весела Димитрова: Вярвам, че този ансамбъл има бъдеще!

  • 26 авг 2025 | 16:58
  • 2882
  • 3
Наталия Киселова към гимнастичките: Готови сте за Лос Анджелис

Наталия Киселова към гимнастичките: Готови сте за Лос Анджелис

  • 26 авг 2025 | 16:28
  • 714
  • 0
Представители на четири държави ще участват в състезанието по паркур "Балкан Оупън"

Представители на четири държави ще участват в състезанието по паркур "Балкан Оупън"

  • 26 авг 2025 | 13:06
  • 570
  • 0
Илиана Раева: Много добър завършек на поредната силна година

Илиана Раева: Много добър завършек на поредната силна година

  • 25 авг 2025 | 08:53
  • 1551
  • 3
България завърши на пето място на финала с пет ленти на Световното първенство в Рио де Жанейро

България завърши на пето място на финала с пет ленти на Световното първенство в Рио де Жанейро

  • 24 авг 2025 | 20:42
  • 2474
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с позиция срещу съдията на мача със Славия

ЦСКА с позиция срещу съдията на мача със Славия

  • 27 авг 2025 | 14:17
  • 8997
  • 28
Мондиал 2025: България 0:0 Испания! Следете мача ТУК!

Мондиал 2025: България 0:0 Испания! Следете мача ТУК!

  • 27 авг 2025 | 15:23
  • 1295
  • 1
ЦСКА се раздели със Сакалиев

ЦСКА се раздели със Сакалиев

  • 27 авг 2025 | 12:40
  • 39989
  • 47
Левски замина за Нидерландия със Сангаре и Костадинов, Охене остава в София

Левски замина за Нидерландия със Сангаре и Костадинов, Охене остава в София

  • 27 авг 2025 | 10:13
  • 15924
  • 45
Боримиров: Вярата не е загубена, видяхме снощи какви изненади станаха

Боримиров: Вярата не е загубена, видяхме снощи какви изненади станаха

  • 27 авг 2025 | 10:19
  • 10139
  • 45
Започнаха битките на ЕвроБаскет 2025

Започнаха битките на ЕвроБаскет 2025

  • 27 авг 2025 | 13:30
  • 2211
  • 0