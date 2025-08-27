Популярни
  Обвиниха легендата Ето'о в тежки измами

  27 авг 2025 | 13:23
Самуел Ето'о, смятан за най-великия футболист в историята на Камерун и една от най-обичаните спортни икони в Африка, се озова в центъра на съдебна буря, която заплашва да компрометира репутацията му и бъдещето на камерунския футбол. В момента той е президент на Камерунската футболна федерация (FECAFOOT) и е обвинен в редица неща, включително в присвояване на около 600 хиляди евро от приходите от няколко приятелски срещи на националния отбор.

Основните обвинения срещу Ето'о и неговото управление във федерацията се съсредоточават върху следните точки:

  • Присъда в Испания за данъчни измами (за това той вече отнесе 22 месеца затвор условно - б.р.)

  • Корупция и възможни манипулации на мачове

  • Конфликт на интереси с букмейкърска компания

  • Предполагаемо присвояване на 1,5 милиона долара от приятелски мачове (Камерун–Мексико, Камерун–Русия, Камерун–Корея)

  • Произволно отстраняване за 10 години на члена на Изпълнителния комитет Гибай Гатама с цел заглушаване на опозицията

  • Заплахи към треньори и играчи

  • Манипулиране на избори чрез промени в устава, които затрудняват независимите кандидатури.

Наскоро група от футболни ръководители в страната, водена от международния адвокат Еманюел Нсалай, е предприела редица правни действия на национално и международно ниво. Според “Мундо Депортиво” жалбите са подадени до Министерството на спорта и физическото възпитание на Камерун, до Етичната комисия на ФИФА в Цюрих и до Африканската футболна конфедерация (CAF). Исканията включват преразглеждане на устава на FECAFOOT, временно отстраняване на Ето'о от длъжност и предаване на досиетата на ФИФА за по-голямо разследване.

“Тези действия не са атака срещу Самуел Ето'о като футболист. Неговата спортна кариера е недосегаема. По-скоро става въпрос за спасяване на управлението на камерунския футбол и възстановяване на ценности като високи постижения, почтеност и честна игра“, обясни въпросният адвокат.

