Пулишич се завърна в националния тим на САЩ, Маккени не е повикан

Кристиан Пулишич получи повиквателна за националния тим на САЩ по футбол за контролите срещу Република Корея и Япония, след като пропусна "Голд Къп", но Уестън Маккени не е извикан от селекционера Маурисио Почетино.

Крилото Пулишич, който изигра 50 мача за Милан през миналия сезон, предпочете да пропусне "Голд Къп", за да си почине и възстанови, като това решение бе посрещнато със сериозни критики в страната, като сред обвинителите бяха и бившите национали Ландън Донован и Алекси Лалас. Американците загубиха от Мексико с 1:2 във финала на турнира.

От тима на САЩ липса халфът на Ювентус Маккени, както и левият защитник на Фулъм Антони Робинсън, който се възстановява след контузия. В американския отбор се завръщат крайният защитник Сержиньо Дест и крилото Тимъти Уеа. Тимът на САЩ ще играе срещу Република Корея в Ню Джърси на 6 септември, а след това с Япония в Охайо три дни по-късно.