Hell Boxing Kings откри сезон 2025

  • 27 авг 2025 | 10:06
  • 249
  • 0
Hell Boxing Kings откри сезон 2025

На 23 август спортният център „Риц Левенте“ стана свидетел на спортна история, като Hell Boxing Kings откри новия си сезон 2025 с напълно разпродадено събитие. Девет експлозивни двубоя с петима олимпийци, шампиони-знаменитости и най-ярките звезди на Унгария донесоха незабравими моменти пред препълнена зала, която експлодираше при всеки нокаут.

Разпродаденият стадион стана свидетел на сурова емоция, техническо майсторство и драма, която определя шампионския бокс. В главния мач на вечерта словашката ММА сензация Габор „The Punisher“ Борарош не остави място за съмнение, побеждавайки унгарския олимпийски сребърен медалист Шандор Бардоши по точки. След като първата им среща завърши при спорни обстоятелства поради болест на Борарош, реваншът даде категоричния отговор, който и двамата търсеха. Борарош затвърди победата си от миналия сезон и окончателно заглуши критиците. 34-годишният словашки боец доминира в шест тежки рунда, доказвайки, че първият мач не е бил случайност. 47-годишният Бардоши, олимпийски борец от Сидни 2000, се би със сърце на шампион, но не успя да се противопостави на по- младия съперник с неговия безмилостен натиск и превъзходна кондиция.

В категорията на знаменитостите телевизионният водещ Бенце Ищенеш защити титлата си HBK Celebrity Champion срещу противоречивия артист Виктор „Витез“ Варга в зрелищен двубой. След очакваното впечатляващо влизане на ринга от страна на Варга, истински ад се разигра между въжетата. И двамата дадоха всичко от себе си на ринга, но техническото превъзходство на Ищенеш се оказа решаващо за запазване на титлата.

На боксовата гала в унгарската столица имаше и българско участие. Лазар Димитров постигна успех над представител на домакините.

Но тази експлозивна нощ в Будапеща беше само началото. Турнето на HBK продължава своя неуморен марш из Европа, а следващата спирка обещава да бъде също толкова зрелищна – Белград, на 13 септември, в зала „Ранко Жеравица“.

