  • 27 авг 2025 | 07:28
Давид срещу Голиат: третодивизионният Веен на пътя на Байерн (Мюнхен) за Купата на Германия

Третодивизионният Веен (Висбаден) ще се изправи срещу германския гигант Байерн (Мюнхен) в мач от първия кръг на Купата на Германия. Двубоят ще се проведе на 27 август 2025 г. от 21:45 часа на стадион "Брита-Арена". Това е класическа турнирна среща между отбор от по-долните дивизии и един от най-титулуваните клубове в Германия, което прави сблъсъка особено интригуващ за феновете на германския футбол.

Двата отбора се намират в коренно различни ситуации преди този двубой. Веен (Висбаден) се състезава в Третата лига на Германия, докато Байерн (Мюнхен) е един от фаворитите за титлата в Бундеслигата. Мачът от Купата на Германия дава възможност на домакините да се изправят срещу един от най-силните отбори в Европа, което е рядка привилегия за клуб от тяхното ниво. За баварците това е поредна възможност да започнат похода си към още един трофей в турнира.

Веен (Висбаден) показва непостоянна форма в последните си мачове. Отборът загуби последния си двубой в Третата лига срещу Рот-Вайс (Есен) с 3:4, преди това завърши наравно 2:2 с Ферл и победи Улм с 3:1.

От друга страна, Байерн (Мюнхен) е в отлична форма с пет поредни победи. Баварците разгромиха РБ Лайпциг с 6:0 в Бундеслигата, спечелиха Суперкупата на Германия срещу Щутгарт с 2:1, а в контролите през лятото също бяха убедителни, записвайки три победи - 2:1 срещу Грасхопър, 4:0 срещу Тотнъм и 2:1 срещу Лион.

Байерн е абсолютен фаворит в сблъсъка и ще е истинска сензация, ако не продължи напред. От друга страна обаче баварците са показвали колебания срещу по-слаби съперници за Купата на Германия в последните години, така че трябва да подходят с правилната нагласа към двубоя.

Снимки: Gettyimages

