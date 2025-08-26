Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Иван Иванов загуби в първия кръг на турнира от сериите "Чалънджър" "Рафаел Надал Оупън"

Иван Иванов загуби в първия кръг на турнира от сериите "Чалънджър" "Рафаел Надал Оупън"

  • 26 авг 2025 | 20:37
  • 196
  • 0
Иван Иванов загуби в първия кръг на турнира от сериите "Чалънджър" "Рафаел Надал Оупън"

Шампионът от юношеския "Уимбълдън" Иван Иванов допусна загуба в първия кръг на турнира на твърда настилка от сериите "Чалънджър" в Майорка. Турнирът, който е с награден фонд от 91 250 евро, носи името "Рафаел Надал Оупън" и се организира от академията, в която тренира 16-годишният българин.

В напълно равностоен мач Иванов, който в момента е 926-и в световната ранглиста, отстъпи с 6:7(6), 5:7 пред 17-годишния германец Джъстин Енгел, който е номер 220 в света и вече записа няколко победи на турнири от ниво АТП.

В първия сет Иванов на два пъти допусна изоставане от пробив, но успя да го навакса и в двата случая. В тайбрека той спаси два сетбола при 4:6 точки, но в крайна сметка отстъпи с 6:8 точки.

Във втория сет българинът първи стигна до пробив за 4:3 гейма, но Енгел веднага изравни за 4:4. В деветия гейм Иванов имаше нови два брейкбола, но ги пропусна. Енгел изчака своя момент и нанесе удара си в 12-ия гейм, като с втория си мачбол сложи край на срещата след 2 часа и 3 минути игра.

Следващият съперник на Енгел ще бъде победителят от мача между номер 4 в схемата Юрий Родионов от Австрия и французина Матео Мартино.

За Иван Иванов, който все още търси първи успех на турнири ниво "Чалънджър", предстои участие на Откритото първенство на САЩ при момчетата. Турнирът започва в края на тази седмица.

Следвай ни:

Още от Тенис

Беатрис Спасова се класира за четвъртфиналите на двойки на турнир в Гърция

Беатрис Спасова се класира за четвъртфиналите на двойки на турнир в Гърция

  • 26 авг 2025 | 14:53
  • 853
  • 0
Нестеров се класира за втория кръг в Букурещ

Нестеров се класира за втория кръг в Букурещ

  • 26 авг 2025 | 14:30
  • 520
  • 0
Алкарас вдъхновен от Рори Макилрой на старта на US Open

Алкарас вдъхновен от Рори Макилрой на старта на US Open

  • 26 авг 2025 | 13:56
  • 1107
  • 0
Росица Денчева стартира с победа на сингъл в Швейцария

Росица Денчева стартира с победа на сингъл в Швейцария

  • 26 авг 2025 | 13:08
  • 526
  • 0
Джокович за потенциален тенис мач срещу Йокич: Каня Никола, когато пожелае

Джокович за потенциален тенис мач срещу Йокич: Каня Никола, когато пожелае

  • 26 авг 2025 | 12:44
  • 2008
  • 0
Ден 3 на US Open: Синер и Зверев в атака, интересни мачове и при жените

Ден 3 на US Open: Синер и Зверев в атака, интересни мачове и при жените

  • 26 авг 2025 | 12:30
  • 4635
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Глобиха ЦСКА за "гост"-а на таблото, ЦСКА 1948 отнесе санкция заради плакат

Глобиха ЦСКА за "гост"-а на таблото, ЦСКА 1948 отнесе санкция заради плакат

  • 26 авг 2025 | 17:32
  • 13433
  • 69
ЦСКА 1948 продаде новоизлюпен национал в Русия

ЦСКА 1948 продаде новоизлюпен национал в Русия

  • 26 авг 2025 | 17:48
  • 17162
  • 14
Веласкес вярва, че Левски може да елиминира АЗ Алкмаар, каза как може да се случи чудото

Веласкес вярва, че Левски може да елиминира АЗ Алкмаар, каза как може да се случи чудото

  • 26 авг 2025 | 16:17
  • 21465
  • 79
Илиан Илиев обяви групата за Испания и Грузия: Чочев и Кирилов се завръщат, няма никой от ЦСКА

Илиан Илиев обяви групата за Испания и Грузия: Чочев и Кирилов се завръщат, няма никой от ЦСКА

  • 26 авг 2025 | 13:26
  • 26913
  • 65
Добри новини за Левски преди битката с АЗ Алкмаар

Добри новини за Левски преди битката с АЗ Алкмаар

  • 26 авг 2025 | 16:27
  • 9812
  • 8
Играе се първият мач от решителните плейофи за Шампионската лига, следете тук

Играе се първият мач от решителните плейофи за Шампионската лига, следете тук

  • 26 авг 2025 | 20:06
  • 2793
  • 1