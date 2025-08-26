Популярни
Кузманов преодоля първия кръг в Порто

  • 26 авг 2025 | 19:25
  • 425
  • 0
Кузманов преодоля първия кръг в Порто

Димитър Кузманов се класира за втория кръг на турнира на клей от сериите "Чалънджър 75" в Порто (Португалия) с награден фонд 91 250 евро.

32-годишният българин победи с 6:3, 6:4 поставения под номер 6 в схемата Дмитри Попко от Казахстан. Срещата продължи 85 минути, а това бе трети успех за Кузманов в общо пет мача с Попко. Освен това за пловдичанина това е втора победа в последните му седем мача във всички турнири, в които взе участие.

За да достигне до победата срещу представителя на Казахстан, който е номер 237 в света, Кузманов направи по един пробив и в двата сета и не допусна нито веднъж да загуби подаването си.

Във втория кръг Кузманов ще играе с поляка Даниел Михалски, който се наложи с 6:4, 7:6(6) над испанеца Карлос Санчес Ховер.

