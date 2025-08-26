Популярни
Три българки ще играят на четвъртфиналите в Румъния

  • 26 авг 2025 | 18:23
  • 310
  • 0
Българките Изабелла Шиникова, Лидия Енчева и Дария Великова се класираха за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Брашов (Румъния) с награден фонд 30 хиляди долара.

Шиникова и Нина Варгова (Словакия), поставени под номер 3, стартираха с успех над представителките на домакините Илинка Сагмар и Кристина Тодони с 6:4, 6:4. Така те очакват Сапфо Сакелариди (Гърция) и Оана Симион (Румъния) за място на полуфиналите.

Енчева и Великова в тандем пък започнаха с победа над румънките Александра Ангел и Симона Оджеску с 3:6, 6:3, 10-8, а следващите им съпернички ще бъдат вторите поставени Канако Моризаки и Акико Омае (Япония).

В основната схема на надпреварата на сингъл утре ще започнат общо три българки. Шиникова е поставена под номер 7 и ще играе срещу партньорката си при дуетите Варгова. Енчева ще стартира срещу осмата Сапфо Сакелариди, а квалификантката Валерия Гърневска ще се изправи в първия кръг срещу номер 4 Илинка Амарией (Румъния).

