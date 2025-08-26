Популярни
  Резултати, голмайстори и класиране след 2-ия кръг на Елитната група до 15 години

  • 26 авг 2025 | 17:35
Национал - Добруджа 5:0
1:0 Мартин Найденов (14')
2:0 Александър Станчев (16')
3:0 Александър Станчев (21')
4:0 Александър Станчев (35')
5:0 Александър Станчев (51')

Академик (Пловдив) - Локомотив (Пловдив) 0:1
0:1 Александър Орешков (9')

Лудогорец - Ботев (Пловдив) 1:1
1:0 Йоан Йорданов (57')
1:1 Теодор Матев (63')

ЦСКА - Черно море 3:3
0:1 Панайот Манев (22')
0:2 Денис Мюрветов (31')
0:3 Момчил Тодоров (33')
1:3 Румен Даскалов (70')
2:3 Ахил Атанасов (74')
3:3 Петър Цуков (82')

ЦСКА 1948 - Спартак (Варна) 4:0
1:0 Красимир Илчев (5')
2:0 Красимир Илчев (12')
3:0 Красимир Илчев (20')
4:0 Красимир Илчев (54') д

Септември - Шипка Старс 5:1
1:0 Александър Тошев (14')
2:0 Давид Георгиев (21') д
3:0 Александър Тошев (44')
3:1 Георги Сталев (46')
4:1 Теодор Панайотов (65')
5:1 Никола Радев (83')

Славия - Дунав 4:0
1:0 Александър Тричков (37')
2:0 Мартин Станкев (50')
3:0 Десислав Иванов (70')
4:0 Алекс Падарев (80')

Левски - Етър 3:0
1:0 Емилиян Николов (55')
2:0 Антоан Петров (68')
3:0 Явор Славчев (73')

