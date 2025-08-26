Каролин Гарсия се сбогува с US Open

Французойката Каролин Гарсия изигра последния мач в професионалната си тенис кариера на US Open. След като още преди „Ролан Гарос“ обяви, че 2025 г. ще бъде последният ѝ сезон в тура, 31-годишната тенисистка отпадна в първи кръг след загуба от Камила Рахимова с 4-6, 6-4, 3-6.

„Да, очевидно не е лесно да стъпиш на корта, когато не знаеш дали това е последният ти мач, или ако спечелиш, може би ще имаш още един "последен" мач“, каза Гарсия пред репортери. „Много е особено като момент. Имаше големи емоции преди срещата, дори след като вече преживях много на "Ролан Гарос". Но за мен значеше много да играя още веднъж на US Open.“

Гарсия направи професионалния си дебют през 2007 г. на 13 години в ITF турнири във Франция. През 2010 г. за първи път игра квалификации на WTA турнир в Париж, а дебютът ѝ в основна схема на WTA беше с „уайлд кард“ на Australian Open 2011. Същата година, още като юноша, достигна финала на US Open при девойките, където отстъпи на Грейс Мин.

През кариерата си Гарсия спечели 11 титли на сингъл от WTA и игра 16 финала. Първата ѝ титла дойде през 2014 г. в Богота след победа над бившата №1 Йелена Янкович. През 2017 г. тя влезе в историята като първата тенисистка, спечелила и двата най-големи китайски турнира – в Ухан и Пекин – в една и съща година (в поредни седмици), което я изстреля за първи път в топ 10.

На 10 септември 2018 г. тя достигна рекордното си класиране №4 в света, но най-големите ѝ успехи предстояха. През 2022 г. тя направи своя най-силен сезон – спечели WTA 1000 в Синсинати, стигна полуфинал на US Open (най-доброто ѝ представяне в турнир от "Големия шлем") и завоюва най-голямата си титла – финалите на WTA във Форт Уърт, където победи Арина Сабаленка.

Сезон 2022 включваше и победа над №1 в света Ига Швьонтек във Варшава, а Гарсия беше единствената тенисистка с титли на трите настилки през годината. Завърши сезона отново като №4 в света – вторият ѝ завършек в топ 10.

Каролин блесна и на двойки – достигна №2 в ранглистата през октомври 2016 г., а титлите ѝ бяха осем, включително два триумфа на „Ролан Гарос“ (2016 и 2022) заедно с Кристина Младенович. Двете бяха избрани за Отбор на годината на WTA при двойките.

„Поздравления за Каролин за изключителната ѝ кариера както на сингъл, така и на двойки,“ каза Порша Арчър, главен изпълнителен директор на WTA. „Освен със своя блестящ стил на игра, който впечатляваше фенове по целия свят, сме благодарни на Каролин и за защитата на интересите на колегите си, включително като член на Съвета на играчите в WTA. От името на цялото семейство на WTA ѝ пожелавам щастие и успех занапред.“

През 2019 г. Гарсия беше част от френския тим, спечелил трофея „Били Джийн Кинг Къп“, и представлява Франция на Олимпийските игри в Рио и Париж. През 2023 г. тя беше лидерка в WTA Тура с 462 аса.

„Може да звучи странно, но съм много щастлива,“ каза тя. „Беше страхотно пътешествие… Разбира се, винаги може да се постигне повече и мечтаех за това. Но съм щастлива и в мир със своето решение да продължа напред и да затворя главата "тенисистка".

Гарсия напуска спорта с баланс 472 победи и 365 загуби в основни схеми и с над 18,7 милиона долара спечелени от наградни фондове.