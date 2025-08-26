Неманя Матич се завърна в италианския футбол

Бившият сръбски национал Неманя Матич, който наскоро навърши 37 години, се присъедини към Сасуоло със свободен трансфер. Той подписа договор до 30 юни 2026 г. с опция за удължаване за още един сезон при определени условия.

"От името на цялото черно-зелено семейство, приветстваме Неманя!“, гласи изявление на официалния уебсайт на клуба.

В Италия той игра за Рома - през сезон 2022/23.

Последният клуб на Матич беше Лион. Бившият играч на Челси и Манчестър Юнайтед игра за “хлапетата” от януари миналата година, след като премина от Рен.