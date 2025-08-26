Беатрис Спасова се класира за четвъртфиналите на двойки на турнир в Гърция

Беатрис Спасова се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира на твърда настилка в Ираклион (Гърция) с награден фонд 30 хиляди долара.

23-годишната българка и Джулиана Бестети (Италия) победиха Кариман Букай (Израел) и Никол Джанини (Бразилия) със 7:6(2), 6:2. Двубоят продължи 80 минути.

Българката и италианката пропиляха на три пъти пробив аванс, но все пак спечелиха категорично тайбрека на първия сет със серия от шест поредни разигравания. Във втората част те поведоха с 4:1 гейма и нямаха проблеми до края.