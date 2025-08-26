Фиорентина започна преговори с Линдельоф и бивш играч на Ювентус

Фиорентина преговаря с Виктор Линдельоф за свободен трансфер, съобщава “Кориере дело спорт”. Защитникът, който това лято навърши 31 години, е без клуб, след като си тръгна от Манчестър Юнайтед. Преди две седмици името му се свързваше и с Байер (Леверкузен).

Освен това Фиорентина планира трансфер и на Ханс Николуси Кавилия от Венеция. За 25-годишния халф обаче ще трябва да се плаща трансферна сума.

Кавилия юноша на Ювентус, но има малко двубои за първия тим. Преди година той отиде във Венеция под наем, а в началото на януари 2025 година клубът дори го откупи срещу 3,5 млн. евро. После обаче тимът изпадна от Серия “А” и това може да улесни евентуалния трансфер във Флоренция.