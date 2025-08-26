Популярни
  Резултати, голмайстори и класиране след 2-ия кръг на Елитната група до 16 години

  26 авг 2025
Септември - Ботев (Враца) 3:1
1:0 Георги Цепов (34')
2:0 Александър Динев (45')
2:1 Виктор Тодоров (62')
3:1 Максим Димитров (73')

Арда - Пловдив 2015  1:4
1:0 Имран Хасан (15')
1:1 Алекзандър Петров (17')
1:2 Цветомир Крушков (47')
1:3 Иван Прангов (60')
1:4 Алекзандър Петров (86')

Академик (Пловдив) - Локомотив (Пловдив) 4:1
1:0 Максим Палиев (39')
2:0 Тихомир Язов (50')
2:1 Даниел Лилковски (54')
3:1 Калоян Ангелов (67')
4:1 Яни Джаков (90')

Лудогорец - Ботев (Пловдив) 5:0
1:0 Ахмет Манаф (6')
2:0 Александър Александров (32')
3:0 Александър Александров (40')
4:0 Витомир Тодоров (77')
5:0 Ахмет Манаф (81')

ЦСКА - Черно море 1:1
1:0 Калоян Борисов (25')
1:1 Руслан Стоянов (73')

Национал - Пирин 2:0
1:0 Алекс Ахмедов (5')
2:0 Алекс Ахмедов (51')

Славия - Дунав 3:0
1:0 Калоян Калчев (27')
2:0 Красимир Николов (31')
3:0 Иван Митов (80')

Левски - Етър  2:0
1:0 Денислав Костов (62')
2:0 Мартин Реджебов (68')

