Резултати, голмайстори и класиране след 2-ия кръг на Елитната група до 16 години

Септември - Ботев (Враца) 3:1
1:0 Георги Цепов (34')
2:0 Александър Динев (45')
2:1 Виктор Тодоров (62')
3:1 Максим Димитров (73')
Арда - Пловдив 2015 1:4
1:0 Имран Хасан (15')
1:1 Алекзандър Петров (17')
1:2 Цветомир Крушков (47')
1:3 Иван Прангов (60')
1:4 Алекзандър Петров (86')
Академик (Пловдив) - Локомотив (Пловдив) 4:1
1:0 Максим Палиев (39')
2:0 Тихомир Язов (50')
2:1 Даниел Лилковски (54')
3:1 Калоян Ангелов (67')
4:1 Яни Джаков (90')
Лудогорец - Ботев (Пловдив) 5:0
1:0 Ахмет Манаф (6')
2:0 Александър Александров (32')
3:0 Александър Александров (40')
4:0 Витомир Тодоров (77')
5:0 Ахмет Манаф (81')
ЦСКА - Черно море 1:1
1:0 Калоян Борисов (25')
1:1 Руслан Стоянов (73')
Национал - Пирин 2:0
1:0 Алекс Ахмедов (5')
2:0 Алекс Ахмедов (51')
Славия - Дунав 3:0
1:0 Калоян Калчев (27')
2:0 Красимир Николов (31')
3:0 Иван Митов (80')
Левски - Етър 2:0
1:0 Денислав Костов (62')
2:0 Мартин Реджебов (68')