Бивш директор на Берое е новият футболен шеф на Стара Загора

Стелиян Попчев е новият областен председател на Българския футболен съюз за Стара Загора. Той бе представен на клубовете в района от президента на футболната централа Георги Иванов. Попчев има дългогодишен опит във футбола. Той е бивш професионален футболист с над 10 години стаж във Берое, Черно море, Дунав Русе и други. От 2010 до 2014 г. е бил директор на ДЮШ, а впоследствие е заемал длъжностите административен и изпълнителен директор на Берое.

Завършил е НСА като треньор по футбол и магистър мениджмънт на спорта, както и има завършен УЕФА "А" лиценз. На събитието присъстваха също така и заместник-изпълнителният директор на БФС Добрин Гьонов, областният председател на БФС за Пловдив Огнян Златков, както и бившият областен председател на БФС в Стара Загора Димитър Петров, който получи почетен плакет от президента на БФС за дългогодишния си труд за развитието на футбола в региона.