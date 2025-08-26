Популярни
"Смолян оупън" отново ще бъде с благотворителна цел

  26 авг 2025 | 12:04
  • 272
  • 0
"Смолян оупън" отново ще бъде с благотворителна цел

Тенис клуб „Смолян 2013“ организира традиционния турнир "Смолян оупън", който отново ще бъде с благотворителна цел, съобщи за БТА треньорът на клуба Филип Згуров.

Надпреварата тази година ще съчетае и събиране на средства за лечението на Диляна Добрикова от Смолян, която страда карцином на млечна жлеза и се нуждае от спешно лечение в Турция.

Турнирът по тенис е за любители мъже. Той ще се проведе на 31 и 31 август, като в първия ден ще се състоят сингъл срещите, допълни Згуров. Състезанието на двойки ще се проведе в неделя.

Филип Згуров призова от свое име и от името на клуба всеки, който може да се включи в благотворителната инициатива.

