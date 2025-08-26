Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Гигант (Съединение)
  3. Шефът на Гигант: Пет гола за едно полувреме не се вкарват всеки ден, капитанът ни игра с 39 градуса

Шефът на Гигант: Пет гола за едно полувреме не се вкарват всеки ден, капитанът ни игра с 39 градуса

  • 26 авг 2025 | 11:36
  • 616
  • 2
Шефът на Гигант: Пет гола за едно полувреме не се вкарват всеки ден, капитанът ни игра с 39 градуса

Гигант (Съединение) победи с 5:4 като гост Раковски в мач от IV кръг на Югоизточна Трета лига. Това бе втори пореден успех за тима, воден от Данаил Бачков. На полувремето резултатът бе 1:0 за Раковски, а през втората част паднаха общо осем гола, пет от които вкараха играчите на Гигант.

"Пет гола за едно полувреме не се вкарват всеки ден. Браво на момчетата и на треньорския щаб. Раковски е новак, но в никакъв случай не е за подценяване. Валери Домовчийски все още е класен футболист и не случайно ни вкара два гола – и двата с хубави изпълнения. Петър Атанасов е другият много опитен, Балджийски, който реализира първото попадение за домакините също е много добър футболист. Но не са са само това – домакините имат добър състав", коментира клубният президент Добри Козарев.

"За съжаление ние имахме огромни кадрови проблеми за мача. На практика имахме резервен вратар и трима полеви футболисти – това ни беше цялата група. Капитанът ни Никола Марин игра с 39 градуса температура, изкара цял мач, за което му благодаря. Ние няма да имаме лесен мач, групата поне към този момент изглежда доста равностойна, няколко отбора имат претенции. Ето, Раковски би Левски (Карлово), които бяха лидери преди този кръг, като спечелиха срещу Созопол. Ние сега сме домакини на Созопол – според мен един от много силните отбори този сезон", завърши шефът на Гигант.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Херманщат се измъкна от дъното

Херманщат се измъкна от дъното

  • 26 авг 2025 | 05:08
  • 2321
  • 0
Отборът на Пламен Андреев показа амбиции за Ла Лига

Отборът на Пламен Андреев показа амбиции за Ла Лига

  • 26 авг 2025 | 04:41
  • 8994
  • 4
Алекс Петков остана на пейката при загуба на Кифисия

Алекс Петков остана на пейката при загуба на Кифисия

  • 26 авг 2025 | 04:09
  • 1664
  • 1
„Отбор на надеждата“ спечели групата си на Homeless World Cup 2025

„Отбор на надеждата“ спечели групата си на Homeless World Cup 2025

  • 26 авг 2025 | 04:04
  • 944
  • 0
Чернев и Ещрела Амадора се добраха до точка в луд мач

Чернев и Ещрела Амадора се добраха до точка в луд мач

  • 26 авг 2025 | 02:02
  • 5424
  • 0
ЦСКА се прицели в аржентински защитник

ЦСКА се прицели в аржентински защитник

  • 25 авг 2025 | 22:05
  • 25309
  • 52
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец продаде халф на шампиона на Мароко

Лудогорец продаде халф на шампиона на Мароко

  • 26 авг 2025 | 12:45
  • 3341
  • 2
Унгарци отказаха рекордна сума от ЦСКА

Унгарци отказаха рекордна сума от ЦСКА

  • 26 авг 2025 | 08:14
  • 24905
  • 47
ЦСКА се прицели в аржентински защитник

ЦСКА се прицели в аржентински защитник

  • 25 авг 2025 | 22:05
  • 25309
  • 52
Селекционерът на Испания преди мача с България: Съперниците в групата са много силни

Селекционерът на Испания преди мача с България: Съперниците в групата са много силни

  • 26 авг 2025 | 11:33
  • 3745
  • 9
България U21 на 1/8-финал на Световното след драма срещу Бразилия

България U21 на 1/8-финал на Световното след драма срещу Бразилия

  • 26 авг 2025 | 11:18
  • 4219
  • 2
Три отбора ще празнуват влизане в Шампионската лига

Три отбора ще празнуват влизане в Шампионската лига

  • 26 авг 2025 | 08:00
  • 12541
  • 3