Боби Хазуров: Налагаме млади, няма да сме като миналата година

  26 авг 2025 | 10:42
  • 634
  • 0
Боби Хазуров: Налагаме млади, няма да сме като миналата година

Банско загуби с 2:3 гостуването си на дублиращия отбор на Септември (София). Ето какво каза наставникът на "козлите" Борислав Хазуров след двубоя:

"Изиграхме най-силния си мач от началото на сезона. Мач, в който ни спохождаше малшанс пред гола, защото ако си бяхме вкарали положенията, резултатът щеше да е 6:3. Като цяло отборът не е толкова стабилен, както беше миналата година и проблемите си ги знаем вътре в кухнята на отбора. Налагаме нови момчета, които трябва да придобият опит с мачовете. Трябва да се научат да играят в защита по-стабилно и именно върху това работим много с помощника ми Иван Топузов. Вярвам, че нещата ще се получат, но се изисква време. Ясно е, че Банско няма да е отборът, който беше миналата година откъм резултати, но отборът играе хубав и динамичен футбол, приятен за окото. Искам да виждам това лице, което показахме срещу Септември почти през целия мач! Ще гледаме да сведем грешките до минимум, за да се подобрим".

